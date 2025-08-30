Через обстріл РФ затримується низка поїздів

Російські війська вночі 30 серпня атакували Україну дронами та ракетами різних типів. Через обстріл Київської області низка потягів затримується.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
"Внаслідок нічного ворожого обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин", — йдеться у повідомленні.
Затримуються такі рейси:
- №74 Перемишль — Харків;
- №24 Хелм — Київ;
- №144 Рахів — Суми;
- №2 Івано-Франківськ — Харків;
- №21 Харків — Львів;
- №106 Одеса — Київ.
Залізничники вже почали відновлення інфраструктури і намагаються якомога швидше повернутись до стандартного графіку. Слідкувати за затримками рейсів можна за посиланням.