Через обстріл РФ затримується низка поїздів

Надія Собенко
Укрзалізниця
Поїзд. Укрзалізниця/Facebook

Російські війська вночі 30 серпня атакували Україну дронами та ракетами різних типів. Через обстріл Київської області низка потягів затримується.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Внаслідок нічного ворожого обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин", — йдеться у повідомленні.

Затримуються такі рейси:

  • №74 Перемишль — Харків;
  • №24 Хелм — Київ;
  • №144 Рахів — Суми;
  • №2 Івано-Франківськ — Харків;
  • №21 Харків — Львів;
  • №106 Одеса — Київ.

Залізничники вже почали відновлення інфраструктури і намагаються якомога швидше повернутись до стандартного графіку. Слідкувати за затримками рейсів можна за посиланням.

