Через обстріл РФ затримується низка поїздів

Російські війська вночі 30 серпня атакували Україну дронами та ракетами різних типів. Через обстріл Київської області низка потягів затримується.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Внаслідок нічного ворожого обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин", — йдеться у повідомленні.

Затримуються такі рейси:

№74 Перемишль — Харків ;

№24 Хелм — Київ;

№144 Рахів — Суми;

№2 Івано-Франківськ — Харків;

№21 Харків — Львів;

№106 Одеса — Київ.

Залізничники вже почали відновлення інфраструктури і намагаються якомога швидше повернутись до стандартного графіку. Слідкувати за затримками рейсів можна за посиланням.