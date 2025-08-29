Перейти до основного змісту
Заступник міністра розвитку громад і територій: "Процес евакуації потребує інших підходів"
ЕвакуаціяВторгнення Росії в УкраїнуУКРАЇНАПОЛІТИКАПОЛІТИКАВІЙНАПОДІЇ

Заступник міністра розвитку громад і територій: "Процес евакуації потребує інших підходів"

Олена Богданьок
Розмір шрифту
евакуація
Жителі Донеччини, які прибули евакуаційним потягом на Рівненщину. Facebook Рівненська ОДА

Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін заявив, що процес евакуації громадян потребує інших підходів, відмінних від тих, що зараз існують.

Про це Рябикін сказав на брифінгу у п’ятницю, 29 серпня, передає Укрінформ.

“Процес евакуації, як, власне кажучи, і все, що зараз відбувається, потребує взагалі інших підходів. Тому що те, що було до певного часу, з настанням певних обставин просто перестало працювати. Я не буду зараз роздумувати, чому колись хтось щось зробив чи не зробив. У тому числі і наше завдання — зробити так, щоб завтра це працювало інакше і краще”, — сказав посадовець.

За його словами, зокрема, йдеться про нормативні документи щодо процесу евакуації.

Як пояснив Рябикін, до цього процесу долучені і Міністерство внутрішніх справ, і Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

“Якщо ми говоримо про соціальний захист населення, то він завжди, в принципі, є. До евакуації, під час евакуації і після евакуації. І на все це потрібні ресурси. І добре, що зараз у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України знайшли ці механізми і будуть там точково допомагати”, — сказав посадовець.

За його словами, раніше, коли закривалися заклади інституційного догляду, розгорталася політика підтриманого проживання людей. Але для політики підтриманого проживання бажана відсутність війни, додав він.

“Тому що з масштабами, коли десятки тисяч людей маломобільних потрібно терміново кудись розмістити — це потрібна певна інституційна спроможність”, — пояснив заступник міністра.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок