Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін заявив, що процес евакуації громадян потребує інших підходів, відмінних від тих, що зараз існують.

Про це Рябикін сказав на брифінгу у п’ятницю, 29 серпня, передає Укрінформ.

“Процес евакуації, як, власне кажучи, і все, що зараз відбувається, потребує взагалі інших підходів. Тому що те, що було до певного часу, з настанням певних обставин просто перестало працювати. Я не буду зараз роздумувати, чому колись хтось щось зробив чи не зробив. У тому числі і наше завдання — зробити так, щоб завтра це працювало інакше і краще”, — сказав посадовець.

За його словами, зокрема, йдеться про нормативні документи щодо процесу евакуації.

Як пояснив Рябикін, до цього процесу долучені і Міністерство внутрішніх справ, і Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

“Якщо ми говоримо про соціальний захист населення, то він завжди, в принципі, є. До евакуації, під час евакуації і після евакуації. І на все це потрібні ресурси. І добре, що зараз у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України знайшли ці механізми і будуть там точково допомагати”, — сказав посадовець.

За його словами, раніше, коли закривалися заклади інституційного догляду, розгорталася політика підтриманого проживання людей. Але для політики підтриманого проживання бажана відсутність війни, додав він.

“Тому що з масштабами, коли десятки тисяч людей маломобільних потрібно терміново кудись розмістити — це потрібна певна інституційна спроможність”, — пояснив заступник міністра.