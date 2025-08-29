1000 заявок подали іноземні виробники зброї для тестувань в Україні — Федоров

За перший місяць іноземні виробники військових технологій та зброї подали 1000 заявок для проходження тестувань в Україні.

Про це під час заходу "Вирішальні інновації. Наступні кроки України в технологічній війні" сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає кореспондент Суспільного.

“Ми декларували, що приходьте тестувати продукти в Україні, але не було структуровано. Ми місяць тому запустили цей трек. Вже 1000 заявок отримали. Незабаром 50 продуктів з різних країн приїдуть", — зазначив Федоров.

За словами Федорова, запустили програму Brave TechEU для спільних україно-європейських інвестицій в українські компанії. В рамках проєкту буде створено спільний фонд для залучення інвестицій. Також, міністр цифровізації спільно з кластером для виробників військових технологій Brave1 анонсували запуск нового полігону для тестувань.

"Є певна проблема з тим, що літати дуже часто не можна. Ми знайшли місце, де, майже, завжди можна літати. Воно буде поруч з хорошою дорогою, з безпечними місцями, укриттями під землею. Буде можливість забронювати потрібний час", — сказав він.