Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф під час зустрічі з очільником Росії Путіним 6 серпня не мав поруч з собою нотатора з держдепартаменту США. Це призвело до помилки у тлумаченні вимог Путіна щодо тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у Білому Домі.

За даними видання, після зустрічі 6 серпня з Путіним, Стів Віткофф повідомив президенту Трампу та лідерам країн Європи, що Росія нібито готова "піти" з тимчасово окупованих територій Запорізької та Донецької областей України в обмін на відхід військ України з Донецької та Луганської областей.

Та 8 серпня Стів Віткофф змінив думку та під час телефонної розмови з європейськими радниками з національної безпеки, заявив, що Путін насправді "не пропонує виведення військ з двох згаданих територій", а лише "не вимагатиме у США та країн Європи юридичного визнання" цих територій російськими.

Стів Віткофф не має дипломатичного досвіду, та до посади спецпредставника з питань Близького Сходу він займався бізнесом з будівництва та продажу нерухомості. Попри це, президент США Дональд Трамп довіряє Стіву Віткоффу, пише Reuters.

Джерела в урядах країн Європи повідомили Reuters, що лідери країн Європи "стурбовані" довірою Трампа до Віткоффа, адже через відсутність досвіду у дипломатії та вирішенні питань через персональні контакти, Стів Віткофф може бути вразливий до російського впливу.

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог та держсекретар США Марко Рубіо теж не знали, про що говорив Стів Віткофф з очільником РФ Путіним 6 серпня. Все тому, що поруч з Віткоффом не було представників держдепартаменту США, які могли б одразу передати цю інформацію.

6 серпня спецпредставник американського президента Стів Віткофф відвідав російську столицю і мав там тригодинну зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Пізніше президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що Віткофф провів "продуктивну зустріч" з Путіним.

Після цього відбулась телефонна розмова між Зеленським і Трампом за участі європейських лідерів. За її підсумками український лідер заявив, що "схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує".

Водночас Зеленський наголосив, що головне, аби Москва не обманула ані Київ, ані Вашингтон в деталях.