19 держав-членів, зокрема Латвія, вже звернулися щодо підтримки в рамках нового фінансового інструменту ЄС SAFE (Security Action for Europe — “Безпекові дії для Європи”). Наразі досягли повної підписки на всю суму в 150 мільярдів євро.

Про це у п’ятницю, 29 серпня, під час свого візиту до Латвії повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляється на сайті Єврокомісії.

“Я рада повідомити, що ми досягли повної підписки на всю суму в 150 мільярдів євро. Багато держав-членів заявили, що вони також використовуватимуть ці кошти для підтримки оборонної промисловості України. Це справжній європейський успіх”, — сказала фон дер Ляєн.

За її словами, зміцнюючи оборону України, члени ЄС також повинні брати на себе більшу відповідальність за власну оборону.

“Це логіка нашого Плану оборонної промисловості на 800 мільярдів євро, який ми разом запустили, і частиною цього плану є спільний інструмент закупівель SAFE на 150 мільярдів євро”, — додала президентка ЄК.

Раніше речник Єврокомісії Тома Реньє пояснив, що кредити в межах SAFE надаються не окремим країнам, а виключно для реалізації спільних проєктів. Україна є повністю асоційованою з цим інструментом, однак не може отримати прямого фінансування. Водночас, за словами Реньє, зараз "правильний момент для України" активно співпрацювати з європейськими країнами та оборонною галуззю, щоб бути включеною в реалізацію цих проєктів.

Що відомо про програму SAFE

У березні 2025 року Єврокомісія запропонувала створити SAFE. Програма передбачає спільні запозичення та видачу кредитів державам-членам ЄС, а також партнерам, включаючи Україну, для реалізації проєкту щодо посилення оборонного потенціалу та розвитку європейського оборонно-промислового комплексу.

Наприкінці квітня стало відомо, що Єврокомісія інвестує 910 мільйонів євро у межах Європейського оборонного фонду (European Defence Fund), до якого вперше можуть бути залучені українські оборонні підприємства. Наприкінці травня ЄС погодив створення фонду.

SAFE (Support for Ammunition and armaments for Europe) — новий фінансовий інструмент ЄС обсягом 150 мільярдів євро. Його мета — стимулювання спільного виробництва оборонної продукції в межах ЄС, зокрема боєприпасів, дронів та систем ППО.

Позики надаватимуться на довгострокових і вигідних умовах. Виробництво має базуватись щонайменше на 65% компонентів, що походять з ЄС, України або країн EEA/EFTA. Також передбачена обмежена участь третіх країн за відповідними угодами, якщо це сприятиме обороноздатності Євросоюзу та підтримці України.