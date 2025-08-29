ЗСУ уразили нафтовий обʼєкт армії РФ у Брянській області — Генштаб

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) уразили лінійно-виробничу станцію у Брянській області. Через цю станцію російські війська отримують пальне для логістики.

Про це повідомив Генеральний штаб.

Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських військ. Спроможності прокачування цієї станції становлять близько 10,5 млн тонн на рік.

Підрозділи СБС разом з підрозділами ракетних військ і артилерії та Силами спеціальних операцій ЗС України та Службою безпеки України уразили цю станцію у ніч на 29 серпня. На території станції зафіксовано пожежу, наслідки уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей, та змушення загарбників припинити агресивну війну проти України", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.