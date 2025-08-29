Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 ракет збільшеної дальності дії (ERAM). Ракети можуть почати надходити в Україну вже до кінця цього року.

Про це повідомляє СNN з посиланням на джерела.

За словами співрозмовника телеканалу, якщо продаж відбудеться, то ракети, дальність яких становить 150-280 миль (241-450 км), можуть бути в Україні до кінця цього року.

Поки що незрозуміло, чи накладуть обмеження на їх використання.

28 серпня Держдеп схвалив продаж Україні авіаційних боєприпасів на суму 825 мільйонів доларів. Йдеться про можливий продаж до 3 350 ракет ERAM та 3 350 систем глобального позиціювання/інерціальної навігації (GPS/INS EGI).

Фінансування здійснюватимуть Данія, Нідерланди, Норвегія та програма Foreign Military Financing від США.

14 липня США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.