Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне та міністр оборони Швеції Пол Йонсон перед неформальною зустріччю у Копенгагені заявили, що для завершення війни Росії проти України необхідний тиск на РФ. Вони також сподіваються на залученість США до гарантій безпеки для України.

Про це Довіле Шакалієне та Пол Йонсон повідомили перед зустріччю міністрів оборони ЄС 29 серпня, передає кореспондентка Суспільного.

"Литва продовжуватиме підтримувати Україну. Ми збережемо мінімум 2,5% ВВП для України. Зараз ми маємо близько 3% ВВП. Ми також приєднуємося до формату PURL — пріоритетного списку озброєння України. І ми внесемо до нього до 30 мільйонів", — повідомила Довіле Шакалієне.

Міністерка оборони Литви також заявила, що країна сприятиме придбанню систем Patriot для України та працюватиме в рамках коаліції охочих для забезпечення гарантій безпеки для України.

"Найкраща гарантія безпеки має два аспекти: сильна українська армія та тиск на Росію. Вторинне введення санкцій проти Росії було б першим і найефективнішим методом, найефективнішим механізмом для зупинення надходження грошових коштів до російської військової машини", — наголосила Довіє Шакалієне.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що у країні хочуть бачити залученість США до гарантій безпеки для України.

"Важливо, щоб США брали участь у створенні коаліції охочих. Звичайно, мій прем'єр-міністр заявив, що за умови виконання певних умов ми могли б зробити внесок у повітряній та морській сферах, і я очікую, що в цьому плані ми будемо активними", — сказав Пол Йонсон.

Міністри оборони Бельгії та Люксембурга Тео Франкен та Юріко Бакес повідомили про збільшення підтримки для України.

"Ми надамо Україні ще 100 мільйонів євро в рамках формату PURL. Таке рішення ухвалив уряд Бельгії цього тижня. Це добре. А в іншому ми продовжимо підтримувати Україну всіма можливими засобами. Крім того, літаки F-16 будуть поставлені якомога швидше. І в цьому ми дуже активні в рамках коаліції бажаючих", — повідомив Тео Франкен.

На питання про відправлення військ до України міністр оборони Бельгії відповів, що для країни "все можливо".

Міністерка оборони Люксембурга Юріко Бакес заявила, що країна збільшить військову допомогу Україні на 50% у порівнянні з 2024 роком.

"Люксембург також бере участь в обговореннях у контексті коаліції бажаючих, що також важливо, коли ми просунемося далі та можливе перемир'я, на яке ми дуже сподіваємося, стане можливим", — сказала Юріко Бакес.

Раніше висока представниця ЄС Кая Каллас повідомила, що Євросоюз розглядає можливість продовжити навчальні місії для українських військових та підтримку оборонної промисловості України після потенційного завершення війни.