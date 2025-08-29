Висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас повідомила, що ЄС розглядає можливість продовжити навчальні місії для українських військових та підтримку оборонної промисловості України після потенційного завершення війни.

Про це Кая Каллас повідомила перед неформальною зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Копенгагені, передає кореспондентка Суспільного.

"Наш внесок у гарантії безпеки полягає у навчальній місії, військовій місії, а також у підтримці оборонної промисловості України. Усі ці три елементи можуть бути реалізовані також нейтральною країною. Сьогодні ми обговорюємо, як змінити мандат цих місій, щоб бути готовими після укладення будь-якої мирної угоди", — сказала Кая Каллас.

Кая Каллас зауважила, що участь у гарантіях безпеки для України, а саме у відправці військових — це індивідуальне рішення кожної країни-члена ЄС.

Також висока представниця Євросоюзу наголосила на важливості продовження тиску на Росію для примушення її до миру.

"Ми працюємо над наступним пакетом санкцій, і на столі є кілька варіантів. Звичайно, найбільше їм зашкодять будь-які санкції на енергетику та вторинні санкції, які, наприклад, ввели американці, а також фінансові послуги, які дійсно перешкоджають їм отримати доступ до капіталу, якого вони так відчайдушно потребують", — сказала Каллас.

Кая Каллас повідомила, що дискусії навколо 19 пакета санкцій проти Росії все ще тривають між країнами-членами ЄС.

Раніше Суспільне повідомляло, що міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять гарантії безпеки для України на зустрічі у Копенгагені, яка пройде з 29 по 30 вересня у Данії.