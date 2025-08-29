У ЄС готують схему передачі €200 млрд російських активів для України — Politico

Європейська комісія розробляє механізм, який дозволить переказати майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів на відновлення України після війни.

Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваних європейських посадовців.

За їхніми словами, Брюссель перевіряє готовність національних урядів до переведення цих коштів у більш ризиковані інвестиції, що могли б принести Україні додатковий прибуток та посилити тиск на Росію, яка відмовляється припиняти бойові дії.

Прихильники такого підходу також розглядають цю схему як крок до потенційного вилучення активів та передачі їх Україні як покарання за відмову Росії виплатити післявоєнну компенсацію.

"Ми просуваємо роботу над замороженими російськими активами, щоб зробити свій внесок у оборону та відбудову України", — заявила напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Найголовніше, що цей варіант не передбачає негайної конфіскації активів, проти чого більшість країн ЄС виступають через фінансові та юридичні проблеми.

Кульмінацією дискусії стане суботня зустріч 27 міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені, де вперше обговорюватиметься ця пропозиція.

У підготовчій записці, з якою ознайомилося Politico, міністри мають розглянути "подальші варіанти використання доходів від іммобілізованих російських суверенних активів".

Балтійські країни, що межують з Росією, та кілька інших вже давно наполягають на тому, щоб ЄС повністю конфіскував ці активи.

У Єврокомісії цю ідею просувають комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс та глава зовнішньої політики Кая Каллас.

Але цей варіант продовжує зустрічати опір з боку країн Західної Європи, зокрема Німеччини, Італії та Бельгії. Остання особливо вразлива до юридичних та фінансових ризиків, оскільки саме в ній знаходиться Euroclear, фінансова установа, яка володіє більшою частиною російських активів.

Як компроміс, країни G7 у 2024 році домовилися спрямувати в Україну загалом 45 мільярдів євро прибутку, отриманого від інвестування активів, залишаючи при цьому базові активи недоторканими. Однак частка ЄС у розмірі 18 мільярдів євро кредиту буде повністю виплачена до кінця року, що спонукає до закликів до отримання додаткових доходів у стислі терміни.

Як обхідний шлях, юристи Комісії розглядають можливість передачі активів "спеціальній цільовій компанії", яку підтримують низка країн ЄС та, можливо, іноземних держав.

Чиновники порівняли запропонований новий фонд з Європейським механізмом стабільності (ЄМС) – фондом фінансової допомоги країнам, який підтримують лише члени єврозони та був створений поза договорами ЄС.

За словами європейського чиновника, потенційний фонд для України також буде відкритий для країн G7, включаючи Велику Британію та Канаду, які виступають за конфіскацію активів, хоча деталі все ще опрацьовуються.

Загалом, ця нова структура надасть ЄС більший контроль для передачі активів Україні, коли для цього настане час.

Politico зазначає, що згідно з чинними правилами, одна країна може фактично повернути активи Москві, наклавши вето на поновлення санкцій, яке виноситься на голосування кожні шість місяців. Проросійський та протрампівський уряд Угорщини вважається найімовірнішим варіантом для такого курсу.

Переведення коштів до нового органу, який потенційно не потребуватиме одностайності, усунуло б загрозу з боку Угорщини.

Переведення активів до нового фонду також дозволить розмістити їх у більш ризикованих інвестиціях, здатних генерувати вищу прибутковість для України.

Це було б зміною порівняно з чинним зводом правил, який зобов'язує Euroclear інвестувати активи в Бельгійському центральному банку, що пропонує найнижчу безризикову норму прибутковості.

Скептики, зокрема гендиректорка Euroclear Валері Урбен , стурбовані тим, що платникам податків ЄС доведеться нести основний тягар будь-яких збитків, спричинених ризикованішими операціями.

Щоб розділити юридичний та фінансовий тягар, Бельгія хоче, щоб інші країни ЄС взяли на себе відповідальність за активи згідно із запропонованим Комісією планом.

Заморожені активи РФ та ініціатива ERA від G7 та ЄС

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи Банку Росії на майже 280 млрд євро — понад дві третини з них в Євросоюзі.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки від заморожених російських активів для виділення Україні 50 мільярдів доларів. Проте США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю "погасити" активами в ЄС, оскільки спливає термін санкцій Євросоюзу проти Росії.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, допоки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024-го лідери країн "Групи семи" (G7) погодили Україні кредит на 50 млрд доларів, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня торік США оголосили про виділення Україні позики у 20 млрд доларів, яка буде погашена коштом заморожених активів РФ, Євросоюз надасть до 35 млрд, Велика Британія виділила майже 3 млрд через механізм G7.