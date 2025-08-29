Посольство США: Трамп чітко заявив, що вбивства мають припинитися

Посольство США в Україні засудило нічні удари Росії по Києву, які влучили по цивільних об’єктах — житлових будинках та будівлях, де розташовані Представництво ЄС і Британська Рада.

Про це йдеться в дописі посольства США на сторінці в Х.

"Удари по цивільних районах є неприпустимими й мають бути негайно зупинені. Ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам", — йдеться у заяві дипмісії.

У повідомленні наголошується, що президент США Дональд Трамп "чітко заявляв: убивства мають припинитися, і обидві сторони повинні інвестувати у переговорне вирішення конфлікту".

В ніч на 28 серпня Росія масовано атакувала Київ. Відомо про загибель 23 людей, серед них є діти. Рятувальні роботи тривають. Загалом наслідки атаки фіксують у семи районах столиці. 29 серпня у Києві та області оголосили Днем жалоби за загиблими через російську атаку.