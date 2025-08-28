Шмигаля запросили на зустріч міністрів оборони ЄС у Копенгагені

Міністр оборони України Денис Шмигаль отримав запрошення на неформальну зустріч міністрів оборони Європейського Союзу у Копенгагені.

Про це повідомили Суспільному в міністерстві оборони Данії.

Зустріч розпочалась 28 серпня та пройде ще 29 серпня у столиці Данії Копенгагені.

Раніше Суспільне повідомляло, що міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять гарантії безпеки для України на зустрічі у Копенгагені, яка пройде з 29 по 30 вересня у Данії.

Один із топдипломатів ЄС прокоментував Суспільному порядок денний неформальної зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС у Копенгагені, яка відбудеться 28-30 серпня

"Основна увага буде зосереджена на тому, як посилити тиск на Росію (військова допомога, 19-й пакет санкцій тощо). Гарантії безпеки розглядаються окремим треком в коаліції охочих, до якої входять також неєвропейські країни. Але ймовірні міністри також порушуватимуть питання гарантій безпеки", — сказав наш співрозмовник.

Як повідомляє Данське президентство в Раді ЄС, неформальна зустріч міністрів закордонних справ запланована на 29 і 30 серпня в Копенгагені.

Очікується, що основними темами обговорення стануть агресивна війна Росії проти України та ситуація на Близькому Сході. В обговореннях візьмуть участь зовнішні партнери. Так, у зустрічі візьме участь заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська, йдеться у повідомленні пресслужби альянсу.