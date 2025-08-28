Партія "Наш край" заявила про саморозпуск

Партія "Наш Край" на своєму з'їзді ухвалила рішення про саморозпуск.

Про це повідомляється на сайті політсили.

"Партія "Наш Край" відстояла свою честь та право на діяльність у судах всіх інстанцій, а Верховний Суд України визнав проукраїнську позицію партії та поставив крапку у спробах її знищити. Разом з тим, позачерговий 40-й з’їзд політичної партії "Наш край" ухвалив рішення про саморозпуск партії", — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що у політсилі "прийшли до цього непростого, але зрілого та політично відповідального кроку, виходячи з ряду причин".

Раніше проти "Нашого краю" Мінюст подав позов до суду з вимогою закриття політичної сили. Незважаючи на перемогу партії у судах, їй було завдано критичної репутаційної шкоди, заявили у політсилі.

Там додали, що війна – це завжди момент істини, коли в людях проявляються найкращі або найгірші риси. Одні звершують героїчні, патріотичні вчинки, а інші стають боягузами і зрадниками.

"Життя показало, що в кожній державній установі і політичній силі є й ті, й інші. Недопустимо, щоб кілька зрадників або колаборантів кидали тінь недовіри на всю організацію, до якої вони належали. Герої, які воюють на фронті, повинні отримати нагороди і відзнаки, а колаборанти – терміни ув’язнення", — йдеться у заяві.

У політсилі наголосили, що відповідальність за зраду чи колабораціонізм має бути персональною.

"У будь-якій політичній силі можуть траплятися люди, які обрали шлях зради, і вони мають понести заслужене покарання. Партія відразу виключила зі своїх лав осіб, які зрадили інтереси країни. Але їхні вчинки не можуть кидати тінь на десятки тисяч чесних людей", — зазначили у заяві партії.

Там заявили, що на 10 тисяч членів партії та майже 1700 депутатів місцевих рад, що представляли "Наш край", працюють для громад, воюють і волонтерять. Зокрема, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії 926 партійців пішли на фронт добровольцями.

У партії закликали усіх партійців, депутатів, прихильників "Нашого краю" продовжувати чесно виконувати свої обов’язки до наступних виборів, завжди тримати проукраїнську позицію, бути державниками й захищати інтереси своїх громад.

"Наш край" – проукраїнська партія, яка завжди відстоювала місцеве самоврядування, демократію, інтереси України та її громадян. Сьогоднішнє рішення – це про політичну зрілість та здатність бути політично відповідальними", — йдеться у заяві.

Завершуючи шлях партії, партійці вирішили усі залишкові кошти з партійних рахунків спрямувати на потреби Збройних сил України.

У липні Верховний Суд України задовольнив апеляційну скаргу політичної партії "Наш край" та скасував рішення про заборону політсили. Її лідером на Сумщині був Андрій Деркач, якого підозрюють у державній зраді. Нині він втік до Росії та ввійшов до комітету безпеки і оборони Ради Федерацій.

19 червня 2024 року рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду політичну партію "Наш край" було заборонено в Україні.

19 червня партія "Наш край" на своєму сайті повідомила, що оскаржуватиме рішення про свою заборону у Верховному Суді. У своїй заяві партія вказала, що є проукраїнською патріотичною політичною силою.

Що відомо про партію "Наш край"

За даними порталу "Чесно", "Наш край” — проросійська політична партія, створена переважно з вихідців з “Партії регіонів”. Партія зібрала багатьох колишніх політиків-регіоналів, а також місцевих керівників доби Віктора Януковича. “Наш край” неофіційно ще називали “партією мерів”, оскільки від неї було обрано чимало міських голів на виборах 2015 року.

Партія була зареєстрована у 2011 році під назвою “Блокова партія” нардепом-регіоналом Антоном Кіссе, але фактично постала на політичній арені у 2014 році. Тоді частина колишніх членів “Партії регіонів” вирішили об’єднатися в новому політичному проєкті, перейменувавши "Блокову партію” на “Наш Край”.

Особливістю партії є відсутність яскраво вираженого лідера. Співголовами “Нашого граю” стали екснардепи Антон Кіссе, Олександр Мазурчак (також був мером Кам’янець-Подільського), Юрій Гранатуров (був мером Миколаєва), Олександр Фельдман, Сергій Кальцев та Сергій Шахов. Кіссе, Фельдман, Кальцев свого часу голосували за диктаторські закони 16 січня.

Харківських бізнесменів Фельдмана та Олександра Ярославського, крім того називали головними фінансистами “Нашого краю”.

Серед впізнаваних облич партії також Володимир Макеєнко, який очолював КМДА під час розстрілів на Майдані.

До партії також долучилися низка мерів, які раніше представляли “Партію регіонів”. Зокрема, це ексмер Херсона Володимир Сальдо, ексмер Маріуполя Юрій Хотлубей, ексмер Бердянська Володимир Чепурний, ексочільники Борисполя Анатолій Федорчук та Чернігова Олександр Соколов. Лідерів "Нашого краю" поєднувало те, що вони мали бізнес-інтереси у своїх регіонах чи містах.