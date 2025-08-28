Зеленський: Ми очікуємо реакцію Китаю та Угорщини на те, що відбувається

Восьмеро людей загинули внаслідок російського обстрілу вночі 28 серпня, серед них — дитина, повідомив президент Володимир Зеленський. Люди ще можуть перебувати під завалами. Україна очікує на реакцію Китаю та Угорщини на те, що відбувається.

На цьому Зеленський наголосив зранку 28 серпня.

"Зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару. Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким. Люди досі можуть бути під завалами. Десятки поранених", — розповів Зеленський.

За його словами, ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії.

Зеленський заявив, що Росія обирає балістику, а не стіл перемовин, обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що Росія досі не боїться наслідків, додав президент. За його словами, Росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна.

"Ми очікуємо реакцію Китаю на те, що відбувається. Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Цього немає через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що "вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії за все, що вона робить". За словами Зеленського, вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни, заявив глава держави.