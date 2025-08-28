Генштаб: на фронті за добу 139 боєзіткнень, Росія втратила 880 військових

На фронті протягом минулої доби, 27 серпня, зафіксовано 139 боєзіткнень. Росія за добу на війні в Україні втратила 880 військових.

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє станом на 08:00 28 серпня у зведенні щодо російського вторгнення.

За уточненою інформацією, за добу, 27 серпня, військо РФ завдало 84 авіаційні удари, скинуло 154 керовані авіаційні бомби. Крім того, росіяни залучили для ураження 5770 дронів-камікадзе та здійснили 5177 артилерійських обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню.

Армія РФ завдала авіаційних ударів, зокрема, по районах населених пунктів Заріччя Сумської області; Білогір’я, Степногірськ Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління, чотири гармати та один склад боєприпасів війська РФ.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 880 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 325 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одну важку вогнеметну систему, 120 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

Сили оборони України продовжують стримувати військо РФ на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби росіяни завдали 17 авіаційних ударів – скинули при цьому 33 керовані авіаційні бомби, здійснили 245 обстрілів, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили дев’ять штурмових дій війська РФ.

На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ п’ять разів атакувала позиції українських захисників в районах населених пунктів Глибоке, Колодязне, Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак з боку війська РФ. Українські оборонці зупинили штурмові дії війська РФ у районі Куп’янська.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 20 разів. Намагалося вклинитися в українську оборону у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку українські захисники успішно зупинили три атаки поблизу Федорівки, Григорівки та в напрямку Сіверська.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило дев’ять атак у районах Плещіївки, Торецька, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 41 штурмову дію армії РФ у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Маяк, Котлине, Новомиколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ.

На Новопавлівському напрямку військо РФ вчора здійснило 21 атаку у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка, Запорізьке, Толстой, Андріївка-Клевцове, Піддубне, Комишуваха, Темирівка та в бік населених пунктів Січневе, Лісне.

На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках минулої доби наступальних дій росіян не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.