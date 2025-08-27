Лідер Китаю Сі Цзіньпінь проводить чистки серед керівників армії — Bloomberg

Очільник Китаю Сі Цзіньпінь проводить масові чистки серед вищого керівництва збройних сил країни. Так відсторонили або заарештували 14 генералів із 79.

Про це пише Bloomberg, з посиланням на дані міноборони США, заяви Сі Цзіньпіня та комітету Всекитайських зборів, державні медіа Китаю та опозиційні до влади Китаю медіа.

Чистки розпочалися після переобрання Сі Цзіньпіня на третій термін у 2022 році, повідомляє Bloomberg. За даними видання, в Китаї зникли з публічного простору або потрапили під слідство 14 із 79 генералів, яких Сі Цзіньпінь особисто призначив на посади.

У результаті чисток у Центральній військовій раді (ЦВР) — найвищому колегіальному органі китайської армії — залишилося лише чотири члени з семи. ЦВР важлива не лише тому, що вона командує найбільшою у світі регулярною армією. Організація технічно контролюється Комуністичною партією, а не урядом Китаю, а це означає, що вона також є ключовою для контролю над усіма 1,4 мільярдами населення Китаю.

Однією з причин для усунення генералів з посад є корупція — фактична та "надумана" самим Сі Цзіньпінем. Серед виявлених проблем – ракети, заповнені водою замість палива, та несправні кришки ракетних шахт, що робить запуск ракет неефективним.

Під хвилю репресій потрапили заступник голови ЦВР Хе Вейдун, проти якого нібито порушили справу за корупцію. Також усунули Лі Шанфу, колишнього міністра оборони, та Лі Юйчао, колишнього голову ракетних військ. Загалом за 2 роки було звільнено понад десяток генералів, а також керівників підприємств оборонної промисловості.

Сі Цзіньпінь не лише "бореться з корупцією" у вищому керівництві власної армії, а також консолідую владу на собі. Так, деякі посади у ЦВР залишаються вакантними, а сам Сі Цзіньпінь навмисно приховує "фаворитів" на посади для утримання у невіданні як і союзників, так і своїх конкурентів. У Китаї цензурують будь-які теми, повʼязані з посадами у ЦВР.

3 вересня у Пекіні пройде військовий парад на честь завершення 2 світової війни та капітуляції Японії. У США розвідка та міноборони очікують від Сі Цзіньпіня призначення генералів на вакантні посади у ЦВР.

Влада Китаю розглядає парад 3 вересня як демонстрацію власної потужності світові, особливо США та Тайваню, який Китай називає "власною територією". Та чистки у військовому керівництві через корупцію вказують на те, що озброєння Китаю може бути не таким якісним, як того хоче очільник країни Сі Цзіньпінь. Усунення ключових генералів також могло вплинути на боєздатність армії Китаю, повідомили у розвідці США виданню Bloomberg.

Тайвань, або Республіка Китай — частково визнана острівна держава, яка до 1949 року мала юрисдикцію над усією територією материкового Китаю, до приходу комуністів до влади у Пекіні та утворенню Китайської Народної Республіки. Устрій Республіки Китай демократичний. Китай вважає Тайвань своєю територією.