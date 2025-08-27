Перейти до основного змісту
Мерц: "Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала"

Олена Богданьок
Роксолана Лісовська
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц бере участь у спільній заяві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, президентом Молдови Майєю Санду та президентом Франції Еммануелем Макроном після зустрічі в Президентському палаці в Кишиневі, Молдова, 27 серпня 2025 року. REUTERS/Stephanie Lecocq

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у ЄС хочуть, щоб війна РФ в Україні нарешті закінчилася, але "не за будь-яку ціну".

Про це Мерц сказав під час спільної пресконференції разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском та президенткою Молдови Майєю Санду у Кишиневі 27 серпня.

“Як і ви, ми хочемо, щоб зброя в Україні нарешті замовкла. Бажано вже сьогодні і негайно. Але не за будь-яку ціну. Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція лише дала б Росії час. І Путін використав би цей час, щоб підготуватися до нової війни”, — сказав Мерц.

