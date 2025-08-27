Мерц: "Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у ЄС хочуть, щоб війна РФ в Україні нарешті закінчилася, але "не за будь-яку ціну".
Про це Мерц сказав під час спільної пресконференції разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском та президенткою Молдови Майєю Санду у Кишиневі 27 серпня.
“Як і ви, ми хочемо, щоб зброя в Україні нарешті замовкла. Бажано вже сьогодні і негайно. Але не за будь-яку ціну. Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція лише дала б Росії час. І Путін використав би цей час, щоб підготуватися до нової війни”, — сказав Мерц.
