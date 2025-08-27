Мерц, Макрон і Туск приїхали в Молдову на День Незалежності

Лідери країн ЄС — канцлер ФРН Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністром Польщі Дональд Туск у середу, 27 серпня, прибули до Кишинева з нагоди Дня Незалежності Молдови.

Про це канцлер Німеччини Мерц повідомив у соцмережі Х.

Мерц написав, що Молдова є частиною європейської сім'ї.

“Німеччина, Франція та Польща підтримують вільну та європейську Молдову. Ми підтримуємо вас у захисті вашої свободи та суверенітету”, — заявив канцлер ФРН.

Як заявила президентка Молдови Майя Санду на спільній пресконференції, “альтернативи Європі немає”.

За її словами, без ЄС Молдова залишиться у минулому.

“Ми відчуваємо це з кожною бомбою, що падає на нашого сусіда. Жорстока війна, яку Росія веде проти України, щодня показує нам: Європа означає свободу і мир. Росія Путіна означає війну і смерть”, — сказала Санду.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що європейські партнери зроблять все можливе, щоб восени відкрити перші переговорні розділи щодо вступу країни до ЄС.

“Німеччина й надалі направлятиме експертів для підтримки політики реформ Молдови. Ми надаємо відчутну допомогу європейськими та німецькими ресурсами. Але все ще може піти інакше. Люди в цій країні, у Молдові, це відчувають. І вони це відчувають за місяць до виборів, які можуть стати вирішальними для долі та майбутнього шляху їхньої країни”, — сказав Мерц.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що “не існує безпечного Європейського Союзу, безпечної Польщі, безпечної Франції та безпечної Німеччини без незалежної та безпечної Молдови”.

“Сьогоднішня Молдова — це вже не країна десь посередині, проміжна територія між різними світами. Сьогоднішня Молдова — це країна, яка обрала свій напрямок і рухається вперед”, — сказав Туск.

“Ось послання підтримки, солідарності та довіри, яке ми сьогодні приїхали вам передати. Ми віримо у наше спільне європейське майбутнє. І саме тому бути поруч із вами, пані президентко, в цей особливий день — це водночас вшанування вашої країни і вашого народу, вшанування вашої мужності та рішучості і вшанування тієї спільної впевненості, яку ми розділяємо щодо майбутнього Молдови в Європейському Союзі”, — сказав президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, 30 липня президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія готується до "безпрецедентного втручання" у парламентські вибори країни.

Як пише видання TV8, за словами Санду, РФ уже інвестує в кілька політичних інструментів, аби "просунути своїх людей у парламент" і таким чином підірвати демократичні процеси в країні. Також РФ має щонайменше десяток основних інструментів втручання у вибори у Молдові.

Згодом радник президентки Молдови з питань національної безпеки Станіслав Секріеру заявив, що Росія посилює спроби вплинути на громадян Молдови, які проживають по всій Європі, щоб спробувати втрутитися в парламентські вибори країни, які заплановані на 28 вересня 2025 року.

Зокрема, він вказав на поновлення активності мережі "Матрьошка", що підтримується Кремлем. Її мета — створення фейкових медіа та використання їх для поширення неправдивих повідомлень.