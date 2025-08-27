Бюро економічної безпеки планує наймати студентів

Керівник Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський повідомив, що бюро створюватиме посади для наймання студентів.

Про це Олександр Цивінський повідомив на заході Радіo NV "Україна як бренд", передає кореспондент Суспільного.

“У нас буде окремий трек — робота зі студентами. Ми бачимо можливість створення нашою командою відповідних посад в підрозділах аналітики, детективів, так само в інших підрозділах, куди студенти можуть бути призначені одразу після завершення навчання”, — говорить Цивінський.

За словами керівника БЕБ, якщо після закінчення навчання студенти пройдуть конкурс та ними буде задоволене керівництво — вони зможуть продовжити роботу у бюро.

Загалом, збільшення кількості працівників та створення нових підрозділів є одним із головних завдань нового керівника, які Олександр Цивінський планує виконати протягом року. Окрім цього саму роботу БЕБ Цивінський планує побудувати на аналітичному компоненті, для цього буде збільшений штат відповідного підрозділу.

Нині, за словами Цивінського, у БЕБ працю 1244 співробітників, попри загальний штат у 4 тисячі, прописаний у законі про бюро. Проте вже наявні працівники проходитимуть переатестацію. Для цього у відомства є 18 місяців. Потім будуть визначати, з якою кількістю людей продовжать співпрацю.

"Процес переатестації — це завжди не просто. Водночас я розраховую на те, що ми забезпечимо максимальну об'єктивність, прозорість та повагу до кожного хто працює в БЕБ. Звичайно, що частина людей залишать ці стіни. Але сподіваюсь, що більша частина залишаться і надалі буде працювати", — розповів Олександр Цивінський.

Що відомо про Олександра Цивінського

Олександр Цивінський — керівник третього підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. Карʼєру провів в органах внутрішніх справ, був одним із перших 70 детективів тоді новоствореного Національного антикорупційного бюро України. У своїй анкеті повідомляв, що не був членом політичних партій.Цивінський був кервником операції "Чисте місто".

6 лютого НАБУ та САП провели операцію "Чисте місто" для викриття причетних столичних посадовців до корупції в земельній та бюджетній сферах міста. За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів.

24 червня Олександр Цивінський переміг у конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки. 30 червня до Кабінету міністрів внесли подання на призначення Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки.