У Пенсійному фонді назвали середню зарплату українців у липні цьогоріч

Середній розмір заробітної плати в Україні у липні 2025 року, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 20 455 гривень.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

"26 серпня 2025 року ПФУ затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка, відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", враховується для обчислення пенсії, за липень 2025 року. Він становить 20 455 гривень 65 копійок", — йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненими ПФУ даними, у червні 2025 року середній розмір заробітної плати становив 22 336 гривень.

За даними Державної служби статистики, за підсумками 2024 року, середня заробітна плата в Україні збільшилася на 23,1 відсотка до показника 2023-го і становила 21 473 гривень.