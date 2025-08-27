Уряд дозволив депутаткам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у середу, 27 серпня.

Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, окрім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

"Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати, щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат. Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади", — зазначила Свириденко.

Як пояснив глава МВС Ігор Клименко, депутат місцевої (сільської, селищної, міської, районної у містах, районної , обласної) ради – це неоплачувана діяльність. Тож законодавство не забороняє працювати на інших роботах, зокрема тих, що не повʼязані з органами місцевого самоврядування. Наприклад, депутатка місцевої ради може бути вчителькою чи лікаркою. В такому випадку вона може перетинати кордон.

"Але якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету – то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження", — наголосив Клименко.

26 серпня глава уряду Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Тепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану. Йдеться про всіх українців відповідного віку.