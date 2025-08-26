Президент Естонії Алар Каріс відреагував на інцидент з невідомим дроном, що впав і вибухнув у Тартуському повіті та закликав прискорити розвиток систем протидії БПЛА і протиповітряної оборони. Також він наголосив на важливості співпраці між силовими відомствами країни.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

На тлі цього інциденту глава Естонії провів зустріч з міністром оборони країни Ханно Певкуром, очільником МВС Ігорем Таро та генеральним директором Поліції безпеки Марго Паллосоном.

Каріс наголосив, що цей окремий випадок показує, що естонські проєкти зі створення стіни з дронів і багаторівневої протиповітряної оборони – це "не те, на що в Естонії є кілька років, а те, що необхідно реалізувати швидко".

"Фокус протидії дронам більше не обмежується тільки східним кордоном, а вимагає набагато ширшого підходу", – сказав естонський президент.

Він додав, що в разі протидії безпілотникам відомства державної оборони повинні ще тісніше співпрацювати.

"Державна оборона єдина і всеосяжна. Ми повинні подумати, чи можемо ми зробити щось більше, щоб і Сили оборони, і поліція могли спільно виявляти та спільно реагувати на такі загрози", – підкреслив Каріс.

25 серпня у волості Елва, що у Тартуському повіті Естонії 25 серпня близько 15:00 дня місцевий фермер виявив уламки дрона та вирву від вибуху.

Генеральний директор Департаменту поліції безпеки Марго Паллосон заявив, що БПЛА впав на території Естонії в неділю рано вранці. Наразі розслідування інциденту триває.

Вранці 24 серпня, за шість кілометрів від кордону з Естонією, в російській частині Чудського озера впав безпілотник. Після падіння він розлетівся на частини, ймовірно, через вибух.