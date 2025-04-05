Поліція Естонії та прикордонна служба країни депортували російського націоналіста Костянтина Горлова 4 квітня. Він підтримував армію Росії та вторгнення РФ в Україну.

Про це поліція Естонії повідомила у своєму профілі у соцмережі X.

Костянтин Горлов проживав у Талліні. Суд Естонії звинуватив його у поширенні російської пропаганди в сецмережах, підтримці дій російської армії в Україні та визнав загрозою для національної безпеки Естонії.

Горлов проводив стріми у TikTok, де показував знаки російської армії, закликав підтримувати російську армію та розповсюджував російську пропаганду.

У 2022 році йому анулювали дозвіл на зброю в Естонії.