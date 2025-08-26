Історик, професор Оксфордського університету Тімоті Ґартон Еш вважає малоймовірним укладення мирної угоди між Україною та Росією в близькій перспективі. На його думку, більш імовірним є досягнення домовленостей щодо перемирʼя.

Про це він сказав в інтервʼю Суспільному.

"Очевидно, що те, що ми отримаємо в майбутньому, буде перемир’ям, а не мирною угодою. Я готовий закластися — формальної мирної угоди не буде. Не уявляю, щоб будь-який український лідер міг підписати мир із Володимиром Путіним", – зазначив він і додав, що "на справжню мирну угоду можуть піти десятиліття".

Водночас історик вказав на ризики, які виникають в умовах припинення вогню.

Зокрема, що стосується європейських партнерів України, "є велика загроза, що суспільство розслабиться". Також, за його словами, запитання, чи в умовах перемирʼя оборонна промисловість Європи працюватиме так, як належало б.

"Ви знаєте, що акції німецьких оборонних компаній за ці 3 роки стрімко зросли в ціні. Це почало вважатися чудовою інвестицією, оскільки з’явилося переконання, що в цій сфері буде вестися активний бізнес. Але щойно в телевізійних новинах почали говорити про можливу мирну угоду — ці акції одразу впали. Тобто навіть сам натяк на "мир" має такий вплив на інвесторів. Бо вони вважають, що якщо ви говорите про мир, то це вже близька перспектива", – зазначає професор.

Що ж стосується України, то Тімоті Ґартон Еш побоюється розʼєднаності українського політикуму у разі настання перемирʼя.

"Я не думаю, що розслабиться суспільство. Ви, як ніхто, знаєте, що загроза з боку Росії нікуди не зникне. Але є ризик, що у разі перемир’я хаотичною стане українська політика. Переповненою взаємними звинуваченнями та конфліктами. І це може стати великою загрозою для оборони України в довгостроковій перспективі", – додав він.

Тімоті Ґартон Еш – професор європейських студій в Оксфордському університеті (Велика Британія). У 2024 році в Україні вийшов переклад його книги “Рідні землі. Історія Європи через особисте сприйняття”. За цю книгу професор Еш отримав премію Lionel Gelber Prize 2024. Призовий фонд – майже півтора мільйона гривень – історик передав на сили оборони України.

