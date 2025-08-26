В Естонії фермер виявив уламки дрона, який вибухнув: що відомо

У волості Елва, що у Тартуському повіті Естонії 25 серпня близько 15:00 місцевий фермер виявив уламки безпілотника та кратер від вибуху. Місцева влада припускає, що це можуть бути уламки українського дрона.

Про це повідомив генеральний директор Департаменту поліції безпеки Естонії (Капо) Марго Паллосон, пише видання ERR.

За його словами дрон впав на території Естонії в неділю рано вранці.

"За попередніми даними, у нас є підстави вважати, що це міг бути український дрон, націлений на об'єкти на території Росії, але який Росія за допомогою GPS-глушіння та інших засобів електронної боротьби збила з курсу, і він відхилився в повітряний простір Естонії. На цей час ніщо не вказує на те, що це міг бути російський дрон", – сказав Паллосон.

Він уточнив, що це був військовий дрон, із прикріпленою вибухівкою, яка здетонувала. За його словами, якби безпілотник впав на житловий будинок, він міг би спричинити серйозні руйнування.

За словами Паллосона, дрон міг потрапити в повітряний простір Естонії як із боку Росії, так і з боку Латвії. Він додав, що наразі це питання розслідується.

"Знахідка уламків дрона в першу чергу пов'язана з тим, що Росія продовжує війну в Україні, а Україна захищає себе", — зазначив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Крім того, начальник розвідувального центру Сил оборони Антс Ківісельг зазначив, що глушіння GPS-сигналу з боку РФ спрямоване на захист її стратегічних об’єктів і не має на меті безпосередньо шкодити Естонії чи іншим союзникам НАТО. За його словами, рівень загрози для Естонії не змінився.

Нагадаємо, вранці 24 серпня, за шість кілометрів від кордону з Естонією, в російській частині Чудського озера впав безпілотник. Після падіння він розлетівся на частини, ймовірно, через вибух.