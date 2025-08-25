Посол США заявив, що Франція не бореться з антисемітизмом. У МЗС відреагували

Посол Сполучених Штатів у Франції Чарльз Кушнер у листі до президента Франції Еммануеля Макрона висловив стурбованість зростанням антисемітських актів у Франції та повідомив про нібито відсутність достатніх заходів з боку французької влади для боротьби з ними. МЗС Франції “рішуче спростувало” ці звинувачення та викликало дипломата на зустріч.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Франції.

Зазначається, що Франція “взяла до уваги” заяви посла Сполучених Штатів.

“Зростання антисемітських актів у Франції з 7 жовтня 2023 року – це реальність, яку ми засуджуємо, і проти якої французька влада демонструє повну мобілізацію, оскільки ці акти є неприпустимими. Звинувачення посла є неприйнятними”, — йдеться у заяві французького МЗС.

Там наголошують, що звинувачення посла порушують міжнародне право, зокрема, обов'язок не втручатися у внутрішні справи держав, викладене у Віденській конвенції 1961 року, що регулює дипломатичні відносини. Вони також не відповідають якості трансатлантичних відносин між Францією й Сполученими Штатами та довірі, яка має виникнути з них між союзниками, йдеться у заяві.

“Посла Кушнера буде викликано на набережну Ке д'Орсе цього понеділка, 25 серпня”, — заявили в МЗС Франції.

​​У своєму листі до Еммануеля Макрона Кушнер стверджує, що “публічні заяви, що проклинають Ізраїль, підживлюють екстремістів, розпалюють насильство та ставлять під загрозу життя євреїв у Франції”.

У січні президент США Дональд Трамп призначив Чарльза Кушнера послом у Франції. Кушнер — нью-йоркський забудовник, засновник компанії Kushner Companies. Його син Джаред Кушнер одружений з донькою Трампа Іванкою та був старшим радником Трампа під час його першого президентського терміну.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що "рішуче засуджує" рішення президента Франції Еммануеля Макрона визнати Палестинську державу, бо вона може стати "плацдармом для знищення Ізраїлю". А держсекретар США Марко Рубіо звинуватив президента Франції у зриві переговорів про припинення вогню між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.