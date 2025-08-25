Генштаб: на фронті за добу 159 бойових зіткнень, РФ втратила 870 військових

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень. За добу Росія втратила на війні в Україні 870 військових.

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє станом на 08:00 25 серпня у зведенні щодо російського вторгнення.

За уточненою інформацією, 24 серпня військо РФ завдало один ракетний та 79 авіаційних ударів, застосувало одну ракету та скинуло 130 керованих авіабомб. Крім цього, здійснило 4 735 обстрілів, зокрема 26 – із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 4 711 дронів-камікадзе.

Армія РФ завдала авіаударів по районах населених пунктів: Суми, Нова Гута, Стара Гута Сумської області; Білогір’я Запорізької області; Наддніпрянське, Львове Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби, один командно-спостережний пункт та одну станцію радіоелектронної боротьби.

“Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 870 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, вісім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 291 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 79 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 10 атак війська РФ. Також армія РФ завдала 14 авіаударів, застосувавши 23 керовані авіабомби, та здійснила 206 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку військо РФ п’ять разів штурмувало позиції українських підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку 24 серпня відбулося десять атак з боку війська РФ. Українські оборонці відбивали штурмові дії росіян поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало двадцять разів. Намагалося прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Греківка, Торське, Іванівка, Рідкодуб, Карпівка та в бік населених пунктів Середнє, Дронівка, Шандриголове, Серебрянка.

На Сіверському напрямку військо РФ здійснило дванадцять спроб прориву в районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку окупанти РФ шість разів атакували в районах Майського та Часового Яру.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило п’ять атак неподалік Щербинівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 46 штурмів армії РФ в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ.

На Новопавлівському напрямку військо РФ здійснило 31 атаку поблизу населених пунктів Зелене Поле, Іскра, Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Шевченко, Темирівка – в бік населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Новогеоргіївка та Комишуваха.

Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку поблизу населеного пункту Приморське.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби військо РФ не проводило наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.