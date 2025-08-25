Повітряні сили: ППО збила 76 зі 104 дронів, є влучання на 15 локаціях

У ніч проти 25 серпня Сили протиповітряної оборони знешкодили 76 зі 104 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Зафіксовано влучання 28 БпЛА на 15 локаціях.
Про це Повітряні Сили ЗСУ повідомили зранку 25 серпня.
За даними Повітряних сил, у ніч на 25 серпня (із 19.00 24 серпня) військо РФ атакувало 104 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 28 БпЛА на 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.