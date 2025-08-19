МЗС Естонії оновило попередження про небажаність поїздок до РФ

Міністерство закордонних справ Естонії оновило попередження про поїздки в Росію. Відомство, як і раніше, рекомендує повністю утриматися від поїздок до країни та звертає увагу на ризики, з якими естонські громадяни стикаються дедалі частіше.

Про це повідомляє видання ERR.

"Останнім часом МЗС і посольству Естонії в Москві стало відомо про кілька випадків, коли естонські громадяни потрапляли в поле зору російських силових структур саме через свої погляди", — зазначила генеральна директорка консульського відділу МЗС Естонії Тійна Нірк.

Вона зазначила, що для переслідувань не обов’язково відкрито критикувати війну Росії проти України: достатньо, аби в телефоні виявили приватне листування, зміст якого "розходиться з офіційною політикою Росії".

"Єдине представництво Естонії в Росії розташоване в Москві, а кількість дипломатичних місій інших країн ЄС там також значно скоротилася. Тому отримання консульської допомоги, в разі потреби, може виявитися вкрай важким і витратним", — зазначила Нірк.

Вона наголосила, що останнім часом посольство Естонії в Москві фіксує випадки, коли російська влада використовує навіть дрібні правопорушення, зокрема міграційні, як інструмент тиску й шантажу щодо громадян Естонії, які перебувають у Росії.

В оновленому застереженні МЗС наполегливо закликає повністю утриматися від поїздок до Росії. Тим, хто перебуває там тимчасово, радять "ретельно обміркувати необхідність подальшого перебування". Крім того, громадянам Естонії рекомендують за першої можливості повернутися додому.

У відомстві наголошують, що поїздки у РФ пов'язані з серйозними ризиками, зокрема: