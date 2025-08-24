"Ми не чекаємо жестів доброї волі": Зеленський привітав з Днем Незалежності

Презедент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності.

Своє звернення глава держави записав у центрі Києва на Майдані Незалежності.

"Це початкова точка відліку, де написані відстані до українських міст. До нашого Донецька, нашого Луганська, нашого Криму. І сьогодні ці позначки – вони мають уже зовсім інше значення. Вони вже не лише про кілометри. Вони нагадують, що все це – Україна. І там – наші люди, і жодна відстань між нами цього не змінить, і жодна тимчасова окупація цього не змінить. І одного дня ця відстань між українцями зникне, і ми знову будемо разом як одна сім’я, як одна країна. І це лише питання часу", — сказав Зеленський.

Він додав, що Україна вірить, що зможе цього досягти – досягти миру, миру на всій своїй землі.

"Україна на це здатна. Бо Україна має характер. Камʼяну витримку, погляд, який ми не відводимо, руки, обпалені вогнем і часом, але дужі. Руки, які тримають щит і захищають своє", — сказав Зеленський, вітаючи українців з Днем Незалежності.

Президент наголосив, що "Україна не чекає жестів доброї волі, а має власну волю, аби втілювати в життя те, що необхідно нам". І коли Росія хоче взяти Сумщину — тоді з’являються Збройні Сили на Курщині. Коли б’є по енергетиці, хоче залишити без світла й тепла — тоді палають його НПЗ. За словами Зеленського, "ніхто не може заборонити такі удари, бо це б’є справедливість".

"Так само як коли Росія атакує нас щодня, наші мирні міста, наші лікарні, наші школи, вбиває наших цивільних людей, наших дітей, тоді у відповідь вона отримує "Павутину". І так б’є справедливість. Так б’є Україна, коли її закликів до миру не чують. Скільки разів ми пропонували припинення вогню? Скільки разів ми казали: "Ми хочемо тиші, ми прагнемо миру"? Але достойного та всеосяжного, і тому розраховуємо на силу всього світу", — сказав президент.

Він наголосив, що "Україна ніколи більше в історії не буде примушена до сорому, який "рускіє" називають "компромісом".

"Нам потрібен справедливий мир. Яким буде наше майбутнє, вирішувати тільки нам. І світ це знає. І світ це поважає. Поважає Україну. Сприймає Україну рівною", — сказав Зеленський.

Він додав, що Україна може реально за добу зібрати й об’єднати довкола себе лідерів світу.

"Україна, з якою хоче спільно виробляти дрони Америка, весь світ. Україна, яка відновила єдність Європи та США і тепер є основою цього союзу. Україна, яка стоїть на своєму й може постояти за себе", — сказав Зеленський.

Президент відзначив, що Україну чують, з Україною рахуються, до неї дослухаються.

"Її місце – за столом, їй не кажуть: "Почекайте за дверима". Їй кажуть: "Вирішувати тільки вам", — сказав Зеленський.

За його словами, саме таку Україну тиждень тому він представляв у Сполучених Штатах Америки. Він наголосив, що сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє.

"Україна виборола свою незалежність. Україна не жертва, вона боєць. Україна не просить, вона пропонує. Союзництво та партнерство. Найкращу армію у Європі. Передові оборонні технології. Досвід стійкості. Ми кажемо: "Нам потрібен ЄС". Так. Але ми потрібні йому не менше. І це визнають усі. І такою визнають Україну. Не бідною родичкою, а сильним союзником", — сказав Зеленський.

Він додав, що саме про це – коаліція охочих, саме про це був Вашингтон. Про це й про те, як забезпечити сталий, надійний, тривалий мир.

"Україна отримає його, бо отримає гарантії безпеки. Настільки сильні, аби більше нікому у світі навіть у голову не змогла прийти думка напасти на Україну", — сказав президент.