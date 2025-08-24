Генштаб: за добу на фронті 179 бойових зіткнень, РФ втратила 910 військових

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 179 бойових зіткнень. За добу Росія на війні в Україні втратила 910 військових.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив станом на 08:00 24 серпня у зведенні щодо російського вторгнення.

За уточненою інформацією, 23 серпня військо РФ завдало 61 авіаційний удар, скинуло 142 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснило 4363 обстріли, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 3930 дронів-камікадзе.

Армія РФ завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута, Нова Гута та Бунякине Сумської області; Приморське Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб та пункт управління російського окупаційного війська.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 910 осіб. Також українські воїни знешкодили три бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 121 безпілотний літальний апарат та 81 одиницю автомобільної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили чотири атаки військ РФ. Також росіяни завдали 8 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 керованих авіабомб, та здійснили 176 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку військо РФ 10 разів намагалося прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Кам’янка та у бік Зеленого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість російських атак. Українські оборонці відбивали штурмові дії росіян у районі Загризового та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку військо РФ провело 20 атак. Намагалося вклинитися в оборону у районах населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирне та у бік Шандриголового, Дронівки, Серебрянки.

На Сіверському напрямку військо РФ здійснило 12 спроб йти вперед у районах Григорівки, Переїзного, Федорівки та у напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку 16 боєзіткнень відбулось у районі Часового Яру та в напряму Маркового, Ступочок, Предтечиного, Білої Гори.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 10 атак у районі Щербинівки та у напрямку Плещіївки, Катеринівки, Полтавки та Попового Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 штурмові дії армії РФ поблизу населених пунктів Маяк, Никанорівка, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове Новоукраїнка та у бік населених пунктів Володимирівка, Родинське, Покровськ, Балаган, Молодецьке, Філія.

На Новопавлівському напрямку військо РФ протягом минулого дня здійснило 33 атаки у районах населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Темирівка, Ольгівка та у бік Філії, Іванівки, Запорізького.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку росіян в районі населеного пункту Кам’янське.

Минулої доби на Придніпровському напрямку військо РФ здійснило дві марні спроби атакувати позиції українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.