Зеленський запровадив нові санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження нових санкцій проти Росії. Санкції запроваджено проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську війну та проти 28 громадян різних країн, які фінансують Росію.

Укази під номером 612/2025 та 613/2025 опубліковано на сайті президента.

Так, президент ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 28 громадян різних країн, які однаково допомагають росіянам утримувати режим окупації на тимчасово окупованих територіях України та фактично спонсорують російську державу.

"По кожному прізвищу таких осіб ведемо роботу також із правоохоронними органами країн-партнерів", — розповів про деталі санкцій президент.

Також Зеленський запровадив санкції проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську війну. Ці санкції синхронізовані із санкціями Канади, які країна запровадила через війну РФ проти України у 2025 році.

"Разом з нашими партнерами готуємо також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів", — повідомив президент.

Він також наголосив, що санкції мають бути реальним тиском на Росію для того, щоб змусити її зупинити війну проти України.