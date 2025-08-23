У Брюсселі перед будівлею штаб-квартири Європейської комісії 23 серпня підняли український стяг Дня державного прапора України.

Про це пресслужба Єврокомісії повідомила у соцмережі Х, опублікувавши відповідну світлину.

Там наголосили, що прапор України несе в собі "мужність, витривалість і свободу".

"У День прапора України він гордо майорить перед нашою штаб-квартирою в Брюсселі. Це знак того, що Європа стоїть єдиним фронтом на боці України за справедливий і тривалий мир. Сьогодні та завжди. Ми з вами", – додали там.

Історія свята

23 серпня відзначається День державного прапора України. Це свято почало відзначатися на державному рівні після того, як 23 серпня 2024 року тодішній президент України Леонід Кучма своїм указом затвердив впровадження святкування цього дня.

Історія синьо-жовтого стяга як державного символу почалася від затвердження постанови Верховної ради України від 28 січня 1992 року.

Читайте про історію синьо-жовтого прапора і знакові місця на Землі, в Україні та в космосі, де український прапор підіймався і майорів.

У 1991 році під стінами парламенту зібрався мітинг: люди вимагали підняти національний стяг над куполом Ради. Після тривалих перемовин депутати проголосували за підняття прапора над ВР. Суспільне Культура розмістило унікальні кадри, як у 1991 році в Києві підіймали український прапор.