Келлог відвідає Україну з дводенним візитом — джерела
Спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог. AP/Susan Walsh

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог відвідає Київ з нагоди Дня Незалежності.

Про це Суспільному повідомив поінформований співрозмовник.

За його словами, він пробуде в Україні два дні — 24 та 25 серпня.

Очікується, що генерал візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України, молитовному сніданку та зустрінеться з українським керівництвом.

Це буде другим візитом спецпредставника Трампа цього літа до України. Востаннє генерал відвідував українську столицю 14 липня та зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.

