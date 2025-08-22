Спека до +30 та дощі з грозами: якою буде погода в Україні на вихідних

У суботу, 23 серпня, в більшості областей України очікується невисока температура повітря: вдень +18+24 градуси, місцями +16+19, тоді як на сході стовпчики термометрів піднімуться до +30.

Про це у своєму прогнозі повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Завтра на заході та півночі без опадів, атмосферний тиск підвищиться, а на півдні, сході та в центрі — дощі, грози, вже в цих регіонах можуть від зміни погоди боліти голови та стрибатиме артеріальний тиск", — зазначає Діденко.

На День Незалежності, 24 серпня, в Україні очікуються короткочасні дощі переважно у західних областях, місцями на півночі та в центрі. На півдні та сході опадів не прогнозується. Температура повітря вдень становитиме:

на заході +15+19 градусів,

на півночі та в центрі +18+23 градуси,

на півдні та сході +23+28 градусів.

У Києві на День прапора без істотних опадів, температура повітря до +22 градусів. А от у неділю, 24 серпня, стовпчики термометрів опустяться до +20, також можливий невеликий дощ та вітер.

"Атмосфера лагідно вказує на поважний вік літа, родичі-фронти перед шкільним роком шастають із заходу на схід, ночі холоднішають. Але лише вам по секрету - в кінці серпня спека ще себе покаже", — написала Діденко.