Австрія надасть додаткові 2 мільйони євро гуманітарної допомоги Україні

Федеральна міністерка європейських і міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер оголосила про виділення додаткових 2 мільйони євро гуманітарної допомоги Україні, а також про приєднання країни до Коаліції укриттів цивільного захисту.

Про це вона заявила за підсумками переговорів із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Одесі 20 серпня.

"Австрія входить до десяти найбільших інвесторів в Україну. Це ще раз доводить, що нам можна не лише допомагати, а й з нами можна вигідно торгувати та інвестувати. В Одесі це особливо відчутно – підприємницький дух формує унікальну енергетику цього міста", – зазначив Андрій Сибіга.

Він подякував Австрії за лідерство у фінансовій підтримці ініціативи президента України Володимира Зеленського "Зерно з України" та зазначив, що разом із анонсованими в березні додатковими 2 млн євро загальна сума австрійської підтримки становитиме 9,6 млн євро.

Також Сибіга висловив вдячність Австрії, урядам федеральних земель та благодійним фондам за організацію реабілітаційних канікул для близько 1480 українських дітей у 2022–2024 роках.

"Ще близько 550 українських дітей Австрія планує прийняти цього року. І це також підтримка життя. Чужих дітей не буває. А українські діти – це європейське майбутнє", — сказав Сибіга.

Крім того, сторони обговорили реалізацію ухвалених рішень та виконання підписаних документів у межах візиту президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської до Відня у червні. Також зосередили увагу на подальшому залученні австрійської архітектурної школи до відбудови Одеси.

"Ми покладаємо великі сподівання на Австрію у повоєнному відновленні України. Важливу роль для Одеси має відіграти укладене в червні під час візиту президента регіональне партнерство Одеської області з федеральною землею Верхня Австрія. В цьому місяці голови двох регіонів проведуть зустріч у Лінці, столиці Верхньої Австрії", — зазначив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, вранці 20 серпня глава МЗС України Андрій Сибіга в соцмережі Х повідомив, що до Одеси прибула міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер. За його словами, це вже третій візит посадовиці до України з моменту вступу на посаду у березні.

"Я високо ціную особисту відданість Беате, яка доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин. Ми спираємося на результати візиту президента Зеленського до Відня в середині червня", – написав Сибіга.

Зустріч розпочали зі вшанування пам'яті загиблих захисників України.