Австрія надасть додаткові 2 мільйони євро гуманітарної допомоги Україні

Федеральна міністерка європейських і міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер оголосила про виділення додаткових 2 мільйони євро гуманітарної допомоги Україні, а також про приєднання країни до Коаліції укриттів28 травня 2025 року Україна та Фінляндія започаткували міжнародну Коаліцію укриттів цивільного захисту. Ініціатива має на меті координувати зусилля партнерів у будівництві укриттів, забезпечити обмін найкращими практиками у цій сфері та створювати механізми фінансування для зведення об’єктів цивільного захисту. цивільного захисту.
Про це вона заявила за підсумками переговорів із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Одесі 20 серпня.
"Австрія входить до десяти найбільших інвесторів в Україну. Це ще раз доводить, що нам можна не лише допомагати, а й з нами можна вигідно торгувати та інвестувати. В Одесі це особливо відчутно – підприємницький дух формує унікальну енергетику цього міста", – зазначив Андрій Сибіга.
Він подякував Австрії за лідерство у фінансовій підтримці ініціативи президента України Володимира Зеленського "Зерно з УкраїниУкраїнська ініціатива "Зерно з України", започаткована у 2022 році, . У співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН, понад 30 країн та організацій долучилися до України у цій ініціативі." та зазначив, що разом із анонсованими в березні додатковими 2 млн євро загальна сума австрійської підтримки становитиме 9,6 млн євро.
Також Сибіга висловив вдячність Австрії, урядам федеральних земель та благодійним фондам за організацію реабілітаційних канікул для близько 1480 українських дітей у 2022–2024 роках.
"Ще близько 550 українських дітей Австрія планує прийняти цього року. І це також підтримка життя. Чужих дітей не буває. А українські діти – це європейське майбутнє", — сказав Сибіга.
Крім того, сторони обговорили реалізацію ухвалених рішень та виконання підписаних документів у межах візиту президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської до Відня у червні. Також зосередили увагу на подальшому залученні австрійської архітектурної школи до відбудови Одеси.
"Ми покладаємо великі сподівання на Австрію у повоєнному відновленні України. Важливу роль для Одеси має відіграти укладене в червні під час візиту президента регіональне партнерство Одеської області з федеральною землею Верхня Австрія. В цьому місяці голови двох регіонів проведуть зустріч у Лінці, столиці Верхньої Австрії", — зазначив Андрій Сибіга.
Нагадаємо, вранці 20 серпня глава МЗС України Андрій Сибіга в соцмережі Х повідомив, що до Одеси прибула міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер. За його словами, це вже третій візит посадовиці до України з моменту вступу на посаду у березні.
"Я високо ціную особисту відданість Беате, яка доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин. Ми спираємося на результати візиту президента Зеленського до Відня в середині червня", – написав Сибіга.
Зустріч розпочали зі вшанування пам'яті загиблих захисників України.