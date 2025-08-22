У Трампа звільнили топаналітика ЦРУ з питань Росії — The Economist

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард усунула від роботи одну з найвищих посадовиць ЦРУ, яка брала участь у підготовці доповіді про втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Про це пише The Economist.

За даними видання, офіцерка понад 20 років пропрацювала в американській розвідці та 2016-го, як головна посадовиця з питань Росії та Євразії, координувала роботу над доповіддю про втручання Кремля у вибори на користь Трампа. Згодом вона очолила підрозділ, що відповідав за аналітику та операції ЦРУ щодо Росії та пострадянського простору.

19 серпня директорка національної розвідки США Тулсі Габбард позбавила її допуску до секретної інформації разом із 36 іншими нинішніми та колишніми посадовцями, обвинуваченими у "зраді присяги Конституції".

The Economist зазначає, що адміністрація Трампа й раніше використовувала контроль над допусками як політичний важіль проти відставних посадовців. Однак ця офіцерка ЦРУ, а також двоє інших, пов’язаних із доповіддю 2016 року – Шелбі Пірсон і Вінь Нгуєн – стали одними з найвищих за посадою чинних розвідників, усунутих Трампом. Такі кроки означають загострення його війни проти американських розвідслужб.

Видання зазначає, що звільнення посадовиці, яка керувала сотнями аналітиків та іншого персоналу, викликало тривогу серед багатьох нинішніх співробітників розвідки.

"Втрата допуску – це кінець кар’єри", — каже колишній працівник ЦРУ Ларрі Пфайффер, у якого також відібрали допуск. Багато офіцерів розраховують на допуск і після виходу на пенсію, щоб працювати консультантами.

У квітні помічник Габбард тиснула на аналітиків, аби вони змінили свої оцінки щодо банди Tren de Aragua відповідно до політики Трампа. У червні Трамп також розкритикував витік розвідданих з Розвідувального управління Міноборони, які суперечили його заявам про знищення іранських ядерних об'єктів.

Видання нагадало, що ЦРУ має довгу історію надання президентам "небажаних новин". Його звіти під час війни у В’єтнамі у 1960-х та війни в Іраку у 2000-х, призводили до численних конфліктів між центральним офісом агентства в Ленглі та Білим домом. Проте нинішній рівень відплати, пише The Economist, є безпрецедентним.

"Важко переоцінити вплив на моральний стан. Усі бояться й озираються через плече, запитуючи: чи я наступний?",- зазначив колишній колега одного з офіцерів ЦРУ.

The Economist зазначає, що більшість із 37 офіцерів, які потрапили під санкцію, працювали над питаннями Росії лише побіжно і дуже давно. Нгуєн був головним фахівцем з даних в Агентстві національної безпеки (NSA).

За кілька тижнів до того інсайдери повідомили The Economist, що він був "найобізнанішою людиною у федеральному уряді в галузі штучного інтелекту". Директор цього агентства, генерал Тімоті Хо, і його головна юристка Ейпріл Досс були звільнені у квітні та липні відповідно. Інші, ймовірно, потрапили до списку лише через свою критику Трампа.