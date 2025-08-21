Венса освистаний під час роздачі гамбургерів військовим Нацгвардії у Вашингтоні

У Вашингтоні віцепрезидента США Дж. Ді. Венса освистали та зустріли вигуками "Free DC!" під час його акції з військовослужбовцями Нацгвардії.

Про це розповідає The Guardian.

Венс роздавав гамбургери військовим у ресторані разом із міністром оборони Пітом Хегсетом та заступником голови апарату Білого дому Стівеном Міллером. Американські війська були направлені до Вашингтона минулого тижня за наказом Дональда Трампа.

"Ми цінуємо все, що ви робите… Ми повернули закон і порядок", — заявив Венс.

Поза межами вокзалу у цей час відбувався протест. Демонстранти вигукували гасла "Free DC!".

Реагуючи на протести, Венс заявив:"Це досить дивно, що в нас є купка старих, переважно білих людей, які протестують проти політики, що робить людей у безпеці, хоча самі вони ніколи не відчували небезпеки".

Відповідаючи на запитання, чому американські війська розташовані саме біля вокзалу, Венс заявив, що станція "захоплена бродягами, наркоманами, бездомними та психічно хворими", а відвідувачі "не почуваються у безпеці". Він закликав "звільнити Вашингтон, щоб молоді сім’ї могли почуватися вільно та безпечно".

Стівен Міллер підтримав Венса, назвавши протестувальників "божевільними комуністами" та "старими білими хіпі".

Минулого тижня Трамп оголосив про федеральний контроль над поліцією Вашингтона та наказав мобілізувати близько 1900 нацгвардійців. Попри це, рівень насильницької злочинності у столиці перебуває на найнижчому рівні за останні 30 років.