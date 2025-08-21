Трампу скасували штраф у розмірі 500 млн доларів за шахрайство

Апеляційний суд Нью-Йорка скасував рішення, винесене проти президента США Трампа на суму майже 500 мільйонів доларів у цивільній справі про шахрайство, порушеній генеральним прокурором штату.

Про це йдеться у рішенні Апеляційного суду Нью-Йорка.

Рішення Апеляційного суду штату Нью-Йорк все ще залишає Трампа винним у шахрайстві. Та судді скасували покарання у вигляді виплати штрафу у розмірі 464 мільйони доларів для того, щоб справа могла бути передана на подальший апеляційний розгляд.

"Судове рішення про повернення коштів, яке зобов'язує відповідачів сплатити майже пів мільярда доларів штату Нью-Йорк, є надмірним штрафом, який порушує Восьму поправку до Конституції Сполучених Штатів", — йдеться у рішенні суду.

Генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс планує оскаржити це рішення.

"Суд підтримав виграну нами судову заборону, яка обмежила Дональда Трампа та посадових осіб Trump Organization у можливості вести бізнес у Нью-Йорку. Це не повинно бути втрачено історією: ще один суд постановив, що президент порушив закон, і що наша справа має підстави", — сказала вона.

Сам Дональд Трамп привітав рішення суду про скасування штрафу для нього. Він назвав початкову справу про шахрайство "ганебною та незаконною". Його заяву передає CNN.

"Я дуже поважаю той факт, що Суд мав сміливість скасувати це незаконне та ганебне рішення, яке шкодило бізнесу по всьому штату Нью-Йорк", — повідомив президент Трамп.

Що за справа про шахрайство Трампа

16 лютого 2024 року суддя Артур Енгорон ухвалив рішення щодо Дональда Трампа у цивільній справі про шахрайство. Справа пов’язана із завищенням вартості майна та брехнею у фінансових звітах для отримання кращих умов позики.

Енгорон виявив, що Трамп, його компанія та топменеджери брехали про статки у фінансових звітах, обманюючи банкірів і страховиків, які співпрацювали з Трампом.

Трампу наказали виплатити 355 мільйонів доларів плюс відсотки — станом на березень вже назбиралося $464 млн. Деяким співобвинуваченим, зокрема Дональду Трампу-молодшому та Еріку Трампу, треба виплатити менші суми.

Експрезидент США подав апеляцію після рішення Енгорона. У своїй соцмережі Truth Social Трамп 25 березня написав "Це вже вп'яте раз у цій справі, коли його [судді] рішення було скасовано, це рекорд. (...) Я НЕ ЗРОБИВ НІЧОГО ПОГАНОГО".