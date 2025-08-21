Премʼєр-міністерка України заявила, що харчування для школярів з 1 по 11 класи стане безкоштовним у 2026 році. Вона сказала, що кошти на це ще шукають.

Про це Юлія Свириденко повідомила під час освітньої конференції "Серпнева-2025".

За словами Свириденко, завдання забезпечити безкоштовне харчування поставлене міністру освіти та міністру фінансів.

"Нам треба не лише передбачити фінанси, а й інфраструктурну готовність міст до того, щоб здійснювати забезпечення дітей з 1 по 11 клас якісним харчуванням по всій території України", — сказала премʼєр-міністерка.

Також Юлія Свириденко повідомила, що у 2026 році вчителям можуть підвищити заробітну платню.

"Це пріоритет номер один. Це складний виклик, але ми це проговорюємо з міністром фінансів та міністром освіти й науки, а також шукаємо спільні напрацювання. Сподіваюся, що наступного року ми побачимо позитивні зміни в цьому напрямку", — сказала Свириденко.

20 серпня Верховна рада ухвалила зміни до держбюджету. 4,6 мільярда гривень виділять на харчування школярів початкових класів в усіх областях, серед них для школярів з 5 по 11 клас на прифронтових територіях.