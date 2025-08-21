У МОЗ повідомили, де зареєстрували найбільше хворих на коронавірус

В Україні спостерігається зростання кількості хворих на ковід, однак захворюваність у три рази нижча ніж у серпні минулого року. Наразі найбільше хворих зареєстровано у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Мінохорони здоров’я.

За даними МОЗ, як і минулого року, зростання захворюваності на COVID-19 в Україні фіксується у серпні. Однак цього року кількість захворілих менша на 65%: якщо з початку серпня 2025 у електронній системі охорони здоров’я офіційно зареєстровано 8 714 випадків COVID-19 (1 342 пацієнти отримали лікування у стаціонарі), то минулого року у серпні 2024 в цей період було зареєстровано — 26 451 випадок (лікування у стаціонарі отримало 3 191 пацієнтів).

Наразі найбільше захворілих зареєстровано у Києві (2 076) та області (726), Дніпропетровській області (1 469) та Львівській (735).

Загалом в Україні підтвердили:

81 випадок субваріанту “Stratus” (у 7 областях).

2 випадки – “Nimbus” (по одному на Одещині і на Вінниччині).

Як пояснили у МОЗ, субваріант коронавірусу “Nimbus” (NB.1.8.1), як і субваріант коронавірусу “Stratus” (XFG) наразі домінують у світі. Це нові мутації штаму Омікрон. Як і вірус грипу, SARS-CoV-2 постійно змінюється, з’являються нові варіанти та субваріанти. Це звична еволюція респіраторних вірусів, саме тому підходи до профілактики та вакцинації, склад вакцин — у світі змінюються щосезону.

Характерний симптом “Nimbus” — гострий біль у горлі, характерний симптом “Stratus” — хриплий голос, охриплість. Решта симптомів для обох субваріантів такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку.

“Вакцинація залишається основним способом захисту для уникнення тяжкого перебігу хвороби та ускладнень. В Україні використовують омікрон-специфічну вакцину, яка адаптована для захисту проти варіанту “Omicron” коронавірусу SARS-CoV-2 та його субваріантів, які циркулюють у світі”, — наголосили у МОЗ.

У відомстві додали, що щосезону вакцинація залишається рекомендованою для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців:

дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;

вагітним;

людям, старшим за 60 років;

дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції,

представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові та ін.).

Потребу у ревакцинації визначає лікар — враховуючи затверджені МОЗ України рекомендації.

У 2024 році МОЗ оновило рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусної інфекції. За ними рекомендована вакцинація визначена для людей з груп ризику. Потребу у ревакцинації визначає лікар. Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення (два або три щеплення, залежно від вакцини) та зробили бустерне щеплення — можуть і надалі безоплатно ревакцинуватись. Для цього необхідно записатись до сімейного лікаря та після візиту вакцинуватись.