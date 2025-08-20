Перейти до основного змісту
Ляшко про COVID-19: "Не бачимо ні епідемічного, ні пандемічного потенціалу"
КОРОНАВІРУСЗДОРОВ’ЯМЕДИЦИНАМОЗУКРАЇНАПОДІЇЗдоровʼя

Ляшко про COVID-19: "Не бачимо ні епідемічного, ні пандемічного потенціалу"

Олена Богданьок
Розмір шрифту
Ляшко про COVID-19, коронавірус
Надпис Coronavirus, маска та ліки. Getty Images

Зростання захворюваності на коронавірус нині відповідає сезонним показникам, загрози епідемії немає.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Маємо зростання COVID-19. Але ми не бачимо ні епідемічного, ні пандемічного потенціалу в тих штамах, які зараз циркулюють. Зростання таке, як було попереднього року, але це перед епідсезоном", — пояснив Ляшко.

Він додав, що гострі респіраторні вірусні захворювання, в тому числі коронавірус, будуть складними в перебігу, якщо займатися самолікуванням або якщо людина перебуває в групі ризику. У групі ризику перебувають люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями, уточнив міністр.

За його словами, у лікарнях вистачає стаціонарних місць, інфекційні відділення не перевантажені.

Ляшко повідомив, що на цей час запроваджувати карантинні обмеження не планують, але в період епідсезону це може статися.

Напередодні заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко повідомив, що в Україні зростає кількість хворих на коронавірус. За тиждень зареєстрували 3 540 випадків COVID-19. Це пояснюється тим, що в українців знижується імунітет — як після щеплення, так і після перенесеного коронавірусу.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок