Ляшко про COVID-19: "Не бачимо ні епідемічного, ні пандемічного потенціалу"

Зростання захворюваності на коронавірус нині відповідає сезонним показникам, загрози епідемії немає.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Маємо зростання COVID-19. Але ми не бачимо ні епідемічного, ні пандемічного потенціалу в тих штамах, які зараз циркулюють. Зростання таке, як було попереднього року, але це перед епідсезоном", — пояснив Ляшко.

Він додав, що гострі респіраторні вірусні захворювання, в тому числі коронавірус, будуть складними в перебігу, якщо займатися самолікуванням або якщо людина перебуває в групі ризику. У групі ризику перебувають люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями, уточнив міністр.

За його словами, у лікарнях вистачає стаціонарних місць, інфекційні відділення не перевантажені.

Ляшко повідомив, що на цей час запроваджувати карантинні обмеження не планують, але в період епідсезону це може статися.

Напередодні заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко повідомив, що в Україні зростає кількість хворих на коронавірус. За тиждень зареєстрували 3 540 випадків COVID-19. Це пояснюється тим, що в українців знижується імунітет — як після щеплення, так і після перенесеного коронавірусу.