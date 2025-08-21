Гетманцев: Рада заклала основу для реалізації ініціативи Defence City

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які закладають основу для реалізації ініціативи Defence City.

Про це повідомив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у четвер, 21 серпня.

Йдеться про:

законопроєкт 13420 — про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу

та законопроєкт 13421 — про внесення зміни до розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.

Як розповів Гетманцев, до другого читання законопроєкти були суттєво доопрацьовані спільно з Міністерством оборони та у тісній співпраці з бізнесом.

Гетманцев також розповів про ключові положення:

Запроваджується правовий режим Defence City до 1 січня 2036 року (або до вступу України в ЄС)

Замість Переліку підприємств ОПК створюється Реєстр Defence City під управлінням Міноборони

Чіткі правила для резидентів: статус, умови його отримання та контроль визначає закон “Про нацбезпеку України”

Частка кваліфікованого доходу резидента — від 75% (для літакобудування — від 50%)

Інструменти підтримки резидентів:

податкові пільги (звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного, нерухомого та екоподатку)

спрощені митні процедури

спрощений експортний контроль товарів військового призначення

можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду

підтримка релокації та підвищення безпеки виробничих потужностей

“Це фундамент для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, який не лише посилить обороноздатність держави, а й створить нові можливості для інвестицій, технологій та робочих місць”, — заявив Гетманцев.

Defence City — це спеціальний правовий режим для підтримки вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу. Його запуск дозволить суттєво наростити виробництво сучасної української зброї та військової техніки, розвивати новітні технології, залучати інвестиції в галузь і підвищити спроможності Сил оборони.