Гетманцев: Рада заклала основу для реалізації ініціативи Defence City

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які закладають основу для реалізації ініціативи Defence City.
Про це повідомив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у четвер, 21 серпня.
Йдеться про:
- законопроєкт 13420 — про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу
- та законопроєкт 13421 — про внесення зміни до розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.
Як розповів Гетманцев, до другого читання законопроєкти були суттєво доопрацьовані спільно з Міністерством оборони та у тісній співпраці з бізнесом.
Гетманцев також розповів про ключові положення:
- Запроваджується правовий режим Defence City до 1 січня 2036 року (або до вступу України в ЄС)
- Замість Переліку підприємств ОПК створюється Реєстр Defence City під управлінням Міноборони
- Чіткі правила для резидентів: статус, умови його отримання та контроль визначає закон “Про нацбезпеку України”
- Частка кваліфікованого доходу резидента — від 75% (для літакобудування — від 50%)
Інструменти підтримки резидентів:
- податкові пільги (звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного, нерухомого та екоподатку)
- спрощені митні процедури
- спрощений експортний контроль товарів військового призначення
- можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду
- підтримка релокації та підвищення безпеки виробничих потужностей
“Це фундамент для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, який не лише посилить обороноздатність держави, а й створить нові можливості для інвестицій, технологій та робочих місць”, — заявив Гетманцев.
Defence City — це спеціальний правовий режим для підтримки вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу. Його запуск дозволить суттєво наростити виробництво сучасної української зброї та військової техніки, розвивати новітні технології, залучати інвестиції в галузь і підвищити спроможності Сил оборони.
