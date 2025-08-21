Перейти до основного змісту
Гетманцев: Рада заклала основу для реалізації ініціативи Defence City
Гетманцев: Рада заклала основу для реалізації ініціативи Defence City

Олена Богданьок
Рада заклала основу для реалізації ініціативи Defence City — Гетманцев
Верховна Рада. УНІАН

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які закладають основу для реалізації ініціативи Defence City.

Про це повідомив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у четвер, 21 серпня.

Йдеться про:

  • законопроєкт 13420 — про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу
  • та законопроєкт 13421 — про внесення зміни до розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.

Як розповів Гетманцев, до другого читання законопроєкти були суттєво доопрацьовані спільно з Міністерством оборони та у тісній співпраці з бізнесом.

Гетманцев також розповів про ключові положення:

  • Запроваджується правовий режим Defence City до 1 січня 2036 року (або до вступу України в ЄС)
  • Замість Переліку підприємств ОПК створюється Реєстр Defence City під управлінням Міноборони
  • Чіткі правила для резидентів: статус, умови його отримання та контроль визначає закон “Про нацбезпеку України”
  • Частка кваліфікованого доходу резидента — від 75% (для літакобудування — від 50%)

Інструменти підтримки резидентів:

  • податкові пільги (звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного, нерухомого та екоподатку)
  • спрощені митні процедури
  • спрощений експортний контроль товарів військового призначення
  • можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду
  • підтримка релокації та підвищення безпеки виробничих потужностей
“Це фундамент для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, який не лише посилить обороноздатність держави, а й створить нові можливості для інвестицій, технологій та робочих місць”, — заявив Гетманцев.

Defence City — це спеціальний правовий режим для підтримки вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу. Його запуск дозволить суттєво наростити виробництво сучасної української зброї та військової техніки, розвивати новітні технології, залучати інвестиції в галузь і підвищити спроможності Сил оборони.

