Міненерго: дрони РФ атакували об'єкти газотранспортної інфраструктури

У ніч на 21 серпня під час повітряної атаки росіян під удар потрапив об’єкт газотранспортної системи України.

Про це повідомили в Міненерго.

"Триває оцінювання завданих збитків", — йдеться в повідомленні.

Завдяки діям персоналу місце пошкодження локалізовано, уточнили у відомстві.

У ніч на 21 серпня РФ здійснила масовану атаку, застосувавши ракети різних типів та безпілотники. Загалом Україну атакували 614 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 577 цілей, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Зокрема, удару зазнали Львів і Мукачево на Закарпатті. У Львові внаслідок атаки пошкоджені десятки будинків, відомо про одного загиблого і двох постраждалих. У Мукачевому Росія завдала ракетного удару по території одного з підприємств міста. Відомо про 12 постраждалих. Коментуючи удар по Мукачевому, президент Зеленський зазначив, що росіяни "витратили ракети проти американського підприємства, яке виробляло кавомашини"