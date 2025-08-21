Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів через російський обстріл

Внаслідок масованої атаки РФ та пошкодження контактної мережі в Житомирській області низка поїздів курсує із затримками.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Зокрема затримуються рейси:
- №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси (+3:18);
- №49/50 Трускавець — Київ (+3:18);
- №29/30 Ужгород — Київ (+2:58);
- №7/8 Чернівці — Київ (+2:42);
- №149/150 Івано-Франківськ — Київ (+2:42);
- №51/52 Перемишль — Київ (+2:12), Київ — Перемишль (+2:41);
- №227/228 Івано-Франківськ — Краматорськ (+2:58);
- №93/94 Харків — Хелм (+1:17).
Ще низка поїздів курсують із затримкою менше ніж година.
"Контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів", — зазначає перевізник.
Що відомо про атаку РФ 21 серпня
Вночі армія РФ атакувала Україну дронами і ракетами. У Львові внаслідок атаки пошкоджені десятки будинків, відомо про одного загиблого і трьох постраждалих.
У Мукачевому Росія завдала ракетного удару по території одного з підприємств міста. Відомо про 15 постраждалих. Також зафіксовано падіння БпЛА у селі Липовець Хустського району. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.
За даними ПС ЗСУ, Україну атакували 614 засобів повітряного нападу: ракет різних типів та дронів. Сили ППО знищили 577 цілей.