Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів через російський обстріл

Внаслідок масованої атаки РФ та пошкодження контактної мережі в Житомирській області низка поїздів курсує із затримками.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Зокрема затримуються рейси:

№43/44 Івано-Франківськ — Черкаси (+3:18);

№49/50 Трускавець — Київ (+3:18);

№29/30 Ужгород — Київ (+2:58);

№7/8 Чернівці — Київ (+2:42);

№149/150 Івано-Франківськ — Київ (+2:42);

№51/52 Перемишль — Київ (+2:12), Київ — Перемишль (+2:41);

№227/228 Івано-Франківськ — Краматорськ (+2:58);

№93/94 Харків — Хелм (+1:17).

Ще низка поїздів курсують із затримкою менше ніж година.

"Контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів", — зазначає перевізник.

Що відомо про атаку РФ 21 серпня

Вночі армія РФ атакувала Україну дронами і ракетами. У Львові внаслідок атаки пошкоджені десятки будинків, відомо про одного загиблого і трьох постраждалих.

У Мукачевому Росія завдала ракетного удару по території одного з підприємств міста. Відомо про 15 постраждалих. Також зафіксовано падіння БпЛА у селі Липовець Хустського району. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.

За даними ПС ЗСУ, Україну атакували 614 засобів повітряного нападу: ракет різних типів та дронів. Сили ППО знищили 577 цілей.