Протест в Ізраїлі: сотні тисяч учасників вимагали звільнення заручників у Газі

У неділю, 17 серпня, на одній із найбільших акцій за 22 місяці війни ізраїльські протестувальники вимагали угоди про звільнення заручників у Газі. До демонстрацій долучилися сотні тисяч людей.

Про це повідомляють Associated Press, The Guardian та BBC.

Форум заручників та зниклих безвісти сімей, який був ініціатором дня протесту, підрахував, що близько 500 тисяч людей приєдналися до демонстрації в Тель-Авіві. Менші за кількістю учасників протести відбулися по всьому Ізраїлю.

Протестувальники зібралися в десятках місць, зокрема, біля будинків політиків, військових штабів та на головних автомагістралях. Вони блокували провулки та палили багаття.

Демонстранти блокують дорогу під час протесту, вимагаючи негайного звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, та закликаючи ізраїльський уряд скасувати своє рішення про захоплення міста Газа та інших районів Сектора Гази, поблизу Єрусалима, Ізраїль, неділя, 17 серпня 2025 року. AP/Ohad Zwigenberg

Деякі ресторани та театри закрилися на знак солідарності. Поліція заявила, що заарештувала 38 осіб.

"Ми живемо між терористичною організацією, яка утримує наших дітей, та урядом, який відмовляється їх звільнити з політичних причин", – сказав Єгуда Коен. Його сина Німрода утримують в Газі.

"Ми вимагаємо всеосяжної та досяжної угоди та припинення війни. Ми вимагаємо те, що по праву належить нам – наших дітей. Ізраїльський уряд перетворив справедливу війну на безглузду війну", – сказала Ейнав Зангаукер, мати заручника Матана та провідна фігура протестного руху.

Один із протестувальників ніс фотографію виснаженої палестинської дитини з Гази. Такі зображення колись були рідкістю на ізраїльських демонстраціях, але тепер з'являються частіше, оскільки зростає обурення умовами на території після понад 250 смертей, пов'язаних з недоїданням, пише AP.

Поліція використовує водяні гармати для розгону демонстрантів, які блокують дорогу під час протесту, вимагаючи негайного звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, та закликаючи уряд Ізраїлю скасувати своє рішення про захоплення міста Газа та інших районів Сектора Гази, в Єрусалимі, неділя, 17 серпня 2025 року. AP/Mahmoud Illean

Також деякі колишні керівники ізраїльської армії та розвідки закликали до угоди про припинення бойових дій. У відео, опублікованому цього тижня в соціальних мережах, вони заявили, що ультраправі члени уряду тримають Ізраїль "в заручниках", продовжуючи конфлікт.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступив проти будь-якої угоди, яка залишить ХАМАС при владі.

"Ті, хто сьогодні закликає до припинення війни без перемоги над ХАМАСом, не лише посилюють позицію ХАМАСу і затримують звільнення наших заручників, а й сприяють повторенню жахів 7 жовтня", – сказав Нетаньяху, маючи на увазі напад, очолюваний ХАМАСом у 2023 році, в результаті якого загинули близько 1200 людей і розпочалася війна.

Міністр фінансів Бецалель Смотрич назвав недільні протести "поганою та шкідливою кампанією, яка грає на руку ХАМАСу, ховає заручників у тунелях і намагається змусити Ізраїль здатися своїм ворогам, а також ставить під загрозу його безпеку та майбутнє".

8 серпня військово-політично кабінет Ізраїлю ухвалив план взяття під контроль міста Газа. Це відбулось через кілька годин після того, як ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив про намір Ізраїлю встановити військовий контроль над усім анклавом.

Велика Британія розкритикувала рішення Ізраїля щодо взяття під контроль Гази. Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що ці дії не призведуть до припинення конфлікту, а лише "продовжать кровопролиття".

2 серпня палестинське бойове угруповання ХАМАС заявило, що відмовляється скласти зброю без створення незалежної палестинської держави зі столицею в Єрусалимі.