Представник уряду ФРН Штеффен Майєр заявив, що позиція Німеччини щодо постачання Україні ракет TAURUS не змінилася.

Про це Майєр сказав, відповідаючи на запитання кореспондента DW.

“У цьому питанні нічого не змінилося. Німеччина й надалі підтримуватиме Україну в політичних, економічних і військових питаннях, наприклад, постачанням зброї”, — заявив Майєр на пресконференції в Берліні.

У червні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус говорив, що уряд Німеччини “не обмірковує” питання про постачання Україні крилатих ракет TAURUS. Водночас він пообіцяв Україні додаткову масштабну допомогу для придбання далекобійних озброєнь.

13 серпня МЗС ФРН оголосило, що Німеччина профінансує комплексний пакет військової допомоги Україні на суму в 500 мільйонів доларів.

Наприкінці травня Мерц заявив, що “більше немає жодних обмежень на дальність стрільби для зброї”, і послався на відповідні угоди з європейськими союзниками та США. Пізніше він зазначив, що союзники давно відмовилися від своїх вимог щодо озброєння. Тому він лише описав “те, що відбувалося місяцями”. Він також заявив, що не проводитиме публічних дебатів щодо постачання Taurus.

Згодом в ефірі ZDF Мерц заявив, що постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus є “в межах можливого”. Політик підтвердив, що постачання ракет Taurus можливі. Однак, він не вдавався до конкретики.

Раніше він казав ZDF, що не має планів щодо постачання крилатих ракет Taurus до України.