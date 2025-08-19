За тиждень в Україні зафіксували понад 3,5 тисячі випадків коронавірусу

В Україні збільшується кількість хворих на коронавірус. За тиждень зареєстрували 3 540 випадків COVID-19. Це пояснюється тим, що в українців знижується імунітет — як після щеплення, так і після перенесеного коронавірусу.

Про це в етері телемарафону повідомив заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко.

"Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то зростання втричі, але якщо порівнювати з попереднім роком, то тоді за тиждень ми реєстрували понад 10, навіть до 15 тисяч випадків захворювання. Цього року ми поки маємо значно нижчі показники захворюваності на COVID-19", — сказав він.

За словами Даниленка, серед основних причин захворюваності українців є зниження імунітету — як після щеплення, так і після перенесеного COVID-19, недотримання заходів індивідуального захисту, міграція та активні подорожі, поява нових модифікацій вірусу.

"Ми реєструємо на території України нові штами вірусу — це Stratus і вже є два випадки Nimbus", — заявив він.

Даниленко повідомив, що нові штами коронавірусу характеризуються підвищеною здатністю до поширення серед громадян, але вони не викликають важкого перебігу захворювання.