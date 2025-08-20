Очільник комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що наразі жоден із запланованих 30 тисяч підручників шрифтом Брайля не доставлений до шкіл, а договори на друк укладено лише на понад 6,5 тисячі примірників.

Про це він написав у Telegram.

Голова профільного парламентського комітету наголосив, що для дітей із порушеннями зору підручники шрифтом Брайля – це єдиний можливий інструмент навчання.

"Відсутність цих книжок означає, що учні з особливими освітніми потребами фактично можуть бути позбавлені доступу до освіти на рівних умовах, що суперечить і Конституції України і міжнародним конвенціям, які ми ратифікували", — додав Бабак.

Раніше він розповів, що станом на 18 серпня до шкіл надійшло трохи більше ніж 4,4 млн підручників, що становить 51,18% підручників із 8,7 млн запланованих.

Шрифт Брайля — унікальний тактильний рельєфно-крапковий шрифт, який у 1824 році розробив французький винахідник Луї Брайль.