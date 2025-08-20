Ексочільник Мінстратегпрому Сметанін вдруге очолив Укроборонпром

Наглядова рада Укроборонпрому призначила ексміністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна очільником АТ "Українська оборонна промисловість".

Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

Там розповіли, що пошук, добір та оцінювання кандидатів, яких було 14, проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson. Вона спеціалізується на доборі керівників найвищого рівня та має низку успішних кейсів у провідних українських та іноземних бізнесів.

Рішення про призначення Сметаніна новим гендиректором Укроборонпрому ухвалили після фінальних співбесід із кандидатами, які потрапили у шорт-лист за результатами попереднього добору.

Сам Сметанін запевнив, що на посаді разом із командою працюватиме над розбудовою антикорупційної інфраструктури концерну.

"Пріоритети залишаються незмінними: масштабування виробництва – щоб військо отримувало більше української зброї... Також усією командою будемо зміцнювати та розширювати міжнародні звʼязки", — додав він.

4 вересня 2024 року наглядова рада АТ "Українська оборонна промисловість" прийняла рішення про припинення повноважень гендиректора Германа Сметаніна. 5 вересня парламент призначив Сметаніна головою Мінстратегпрому. До цього відомство очолював Олександр Камишін.

21 жовтня наглядова рада призначила головою Укроборонпрому Олега Гуляка.

15 липня 2025 року Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади очільника українського уряду, що і стало підставою для голосування в парламенті за його звільнення і відставці всього Кабміну. Відповідно, Сметанін пішов із посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а саме відомство приєднали до Міноборони.

При цьому президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що Сметаніна призначать гендиректором Укроборонпрому.